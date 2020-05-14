"Милан" изучает возможность подписания четырёх игроков из Лиги 1

Теги миланлайвин курзаваньянзу куассибубакар камарапьер калулутрансферы

"Милан" изучает возможность подписания четырёх игроков из Лиги 1

La Gazzetta dello Sport сообщает об активной работе "Милана" на французском трансферном рынке.

По информации источника, в шорт-лист итальянского клуба входят сразу четыре игрока, выступающие в Лиге 1.

На радаре "россонери" находятся защитники ПСЖ Лайвин Курзава и Ньянзу Куасси, а также хавбеки Бубакар Камара и Пьер Калулу из "Марселя" и "Лиона" соответственно.

"Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А и рискует второй год подряд остаться без еврокубков.

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