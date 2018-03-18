"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)

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"Милан" – "Кьево" - 3:2, "Кротоне" – "Рома" - 0:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 29-го тура чемпионата Италии.

Видео: "Милан" – "Кьево" - 3:2.

Видео: "Кротоне" – "Рома" - 0:2.

Не пропустите: "Милан" вырвал победу над "Кьево", "Рома" переиграл "Кротоне". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
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