"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет

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"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет

Пресс-служба "Милана" опубликовала видео, на котором клуб подарил подарок болельщице Инес, которой исполнилось 100 лет. Женщине вручили именную футболку "россонери".

"Мы не плачем, но вы – наверняка. Этот подарок мы сделали 100-летней Инес, которая более за "Милан" более 80 лет", - сообщается в Twitter итальянского клуба.

"Милан" был основан 120 лет назад. В своей истории клуб 18 раз выигрывал чемпиона Италии, а также семь раз становился победителем Лиги Чемпионов.

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