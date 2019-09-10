"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет
Пресс-служба "Милана" опубликовала видео, на котором клуб подарил подарок болельщице Инес, которой исполнилось 100 лет. Женщине вручили именную футболку "россонери".
"Мы не плачем, но вы – наверняка. Этот подарок мы сделали 100-летней Инес, которая более за "Милан" более 80 лет", - сообщается в Twitter итальянского клуба.
We're not crying, you are ❤— AC Milan (@acmilan) September 10, 2019
Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years
"Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan" ❤
Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO
"Милан" был основан 120 лет назад. В своей истории клуб 18 раз выигрывал чемпиона Италии, а также семь раз становился победителем Лиги Чемпионов.
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|Интер Милан
|1
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|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0