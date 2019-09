"Милан" красиво поздравил фанатку, которой исполнилось 100 лет

Пресс-служба "Милана" опубликовала видео, на котором клуб подарил подарок болельщице Инес, которой исполнилось 100 лет. Женщине вручили именную футболку "россонери".

"Мы не плачем, но вы – наверняка. Этот подарок мы сделали 100-летней Инес, которая более за "Милан" более 80 лет", - сообщается в Twitter итальянского клуба.

We're not crying, you are ❤

Check out the surprise we made to 100-year-old Ines, who has been supporting us for more than 80 years



"Se solo sapessero quanto voglio bene al Milan" ❤

Guarda la nostra sorpresa a Ines, una tifosa speciale: 100 anni, 82 da rossonera pic.twitter.com/QHsZDB6NzO