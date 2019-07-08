"Милан" купил боснийского полузащитника Крунича

Боснийский полузащитник "Эмполи" Раде Крунич перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила восемь миллионов евро без учета бонусов. Футболист подписал с миланским клубом контракт до лета 2023 года.

25-летний Крунич выступал за "Эмполи" с 2015 года, провел за клуб 119 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее он играл за "Сутьешку Фока", "Донжи Срем", "Верону" и "Борац Чачак". За сборную Боснии сыграл 10 матчей и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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