"Милан" купил португальского форварда за 30 миллионов евро

Португальский нападающий "Лилля" Рафаэл Леау перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Также "Лилль" сохранил за собой 20 процентов суммы возможного последующего трансфера игрока. Форвард подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года.

20-летний Леуа выступал за "Лилль" с 2018 года. Всего он провел за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" готов купить игрока "Атлетико" за 50 миллионов евро. | http://soccernews.ru