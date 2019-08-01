"Милан" купил португальского форварда за 30 миллионов евро

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"Милан" купил португальского форварда за 30 миллионов евро

Португальский нападающий "Лилля" Рафаэл Леау перешел в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Также "Лилль" сохранил за собой 20 процентов суммы возможного последующего трансфера игрока. Форвард подписал контракт с итальянским клубом до лета 2024 года.

20-летний Леуа выступал за "Лилль" с 2018 года. Всего он провел за французский клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Спортинг". Сыграл пять матчей за молодежную сборную Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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