"Милан" купил у "Реала" Тео Эрнандеса
Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт Серии А.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.
Детали личного контракта между "россонери" и 21-летним футболистом пока неизвестны.
"Реал" купил Тео два года назад за 24 миллиона евро. В составе "бланкос" левый фулбек провёл 23 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Реал Сосьедаду".
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|Валенсия
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|38
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|Алавес
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