"Милан" купил защитника "Лиона"

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"Милан" купил защитника "Лиона"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о переходе правого защитника "Лиона" Пьера Калулу.

За талантливого 20-летнего француза "россонери" заплатили 480 тысяч евро.

Контракт между игроком и итальянским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Калулу является воспитанником "Лиона", однако за основную команду "ткачей" ему дебютировать так и не удалось.

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