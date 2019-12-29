"Милан" купит самый богатый человек в мире? Итальянские СМИ анонсировали настоящую бомбу
Хедж-фонд Elliott Management, который забрал культовый клуб Италии – "Милан" – у китайских инвесторов за долги (ориентировочные потери американской компании потянули на несколько сотен миллионов евро), активно ищет нового покупателя. Сначала осенью сообщали, что соглашение могут закрыть до конца 2019 года, а "Милан" возглавит бы его бывший тренер – Аллегри (вот бы бомба была!). Теперь появляются новые подробности, хотя не очень похоже на то, что 2020-й "россонери" встретят с хорошими новостями. Бернар Арно, второй богатейший человек мира (состояние француза оценивается в фантастические 110 млрд долларов, большие только у владельца Amazon Джеффа Безоса), готов заплатить по различным версиям от 850 до 950 млн евро. Основатель хедж-фонда Пол Сингер требует существенно больше – минимум 1 млрд и еще 200 млн, поэтому это должна быть самая дорогая сделка купли футбольного клуба в истории. Французский бизнесмен пока считает сумму завышенной. "Милан" лишился больших звезд, радикально омолодил состав и начал еще больше экономить на всем после фиаско китайского проекта. Соответственно, упали и результаты, и прибыли, а финансовый разрыв между клубом, за который ранее выступали главные звезды мирового футбола, и грандами с АПЛ, Примеры или даже Серии "А" становится просто катастрофическим.
Поэтому, если фанатов итальянского клуба, который в текущем сезоне Серии "А" добыл меньше побед (6), чем потерпел поражений (8), и ждут какие-то положительные новости ближайшее время, то связаны они прежде всего с его экс-форвардом. Златан Ибрагимович отказал "Болонье", да и главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти не сумел в последний момент переманить шведа в Англию. Хотя и в случае с Ибрагимовичем переговоры были непростые. Как известно, 38-летний швед становится свободным агентом после разрыва с "Лос-Анджелес Гэлакси", но просил контракт на 18 месяцев. "Россонери" готовы на полугодовую соглашение и функцию продления еще на полный сезон в случае успешных выступлений Златана. Но возвращаясь к Арно! Человек, которого издание Forbes признало абсолютно крупнейшим счастливчиком 2019 (получил прирост доходов на 40 млрд долларов, что почти на 18 больше, чем у ближайшего преследователя), планирует не только завладеть клубом, но и построить новый стадион, чтобы не оставаться на "Сан Сиро". Для этого нужно достичь согласия обеих миланских грандов, а также местных властей, что предусматривает тяжелые дискуссии – цена вопроса составляет 1,2 миллиарда евро. Только в том случае, если "россонери" пойдут навстречу, весной клуб получит нового мощного собственника. В переговорах сторон посредником выступил Ариедо Брайда – спортивный директор и босс "Милана" времен Берлускони, который впоследствии работал в "Барселоне".
Такие СМИ, как La Repubblica и Mediaset, рапортуют о мечте Арно помочь воссоединению звездного дуэта Месси и Гвардиолы. Непростые переговоры между миллиардером и "остальным миром" остаются строго тайными, но в прессу все равно просачиваются фундаментальные подробности. На днях факт переговоров подтвердил итальянский адвокат, который заявил о доступе к документу с требованиями французского миллиардера провести независимую проверку клуба. "Если я решусь на такой шаг, хочу иметь в команде лучших тренера и футболиста мира", – Арно. Он разбогател на таких дорогих марках товаров роскоши, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy. Конечно, Арно осознает необходимость серьезно раскошелиться, но приобрести того же Месси будет чрезвычайно трудно. Из топ-тренером (особенно, если Пеп не выиграет Лигу Чемпионов в 2020-м) договориться реально – тем более, что каталонец уже работал в 3-х элитных чемпионатах, а в последнее время Гвардиолу активно сватают еще то во Францию (ПСЖ), то в Италию ("Ювентус"). Если не удастся договориться с аргентинцем и испанцем, уже даже есть альтернатива – наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Звучит это, конечно, фантастически, но будем смотреть! Кто знает, что из всего этого получится.
*материал подготовлен при помощи иностранных СМИ
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
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|11