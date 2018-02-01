"Милан" - "Лацио" - 0:0 (обзор)

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"Милан" - "Лацио" - 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого полуфинального матча Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио" (0:0).

Видео: "Милан" - "Лацио".

 

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4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
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15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
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