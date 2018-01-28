"Милан" - "Лацио" - 2:1 (обзор)

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"Милан" - "Лацио" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Миланом" и "Лацио".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 22 57
2 Ювентус 22 56
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
20 Беневенто 22 7
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