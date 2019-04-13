"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А
В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле померится силами с "Лацио".
Это центральный матч Кальчо в текущие выходные. Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-4, которое даёт право принять участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Поэтому соперники точно не дадут спуску друг другу.
Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Сан-Сиро". Начало - в 21:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили
-
"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
-
Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов
Лента новостей
-
СПАЛ - "Ювентус": видеотрансляция поединка лидера и аутсайдера Серии А
-
ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили
-
"Интер" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"
-
"Барселона" определилась с размером предложения по де Лигту
-
Галлиани: "С финансовым фэйр-плей "Милан" Берлускони не стал бы пятикратным победителем Лиги Чемпионов"
-
"Уэска" с юмором отреагировала на отсутствие Месси в заявке "Барселоны" на очный матч
-
Аленичев рассказал, что помешало "Енисею" лучше сыграть с "Уфой"
-
Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
-
Отец Неймара: "Золотой мяч" - не главная цель для нас"
-
"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А
-
Апелляция "Атлетико" на дисквалификацию Косты отклонена. Футболист пропустит 8 матчей
-
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
-
"Енисей" и "Уфа" расписали нулевую ничью в матче 23-го тура РПЛ
-
"Рома" ведёт переговоры с именитым тренером
-
1
"Реал" нашёл нового дублёра для Бензема
-
Икарди определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
"Атлетико" - "Сельта": видеотрансляция встречи 32-го тура Примеры
-
"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов
-
Игрок "Зенита" назвал Месси иконой Аргентины
-
"Енисей" оригинально представил стартовый состав на матч с "Уфой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11