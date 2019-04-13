"Милан" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча 32-го тура Серии А

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Милан" на своём поле померится силами с "Лацио".

Это центральный матч Кальчо в текущие выходные. Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за место в топ-4, которое даёт право принять участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Поэтому соперники точно не дадут спуску друг другу.

Матч пройдёт в субботу, 13 апреля, на стадионе "Сан-Сиро". Начало - в 21:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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