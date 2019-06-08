"Милан" летом обновит полузащиту

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"Милан" летом обновит полузащиту

Руководство "Милана" планирует обновить среднюю линию команды во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клуб намерен расстаться с Тьемуэ Бакайоко, а также готов выслушать предложения по Франку Кессье.

Заменить их "россонери" собираются Роналду Виейрой из "Сампдории" и Стефано Сенси из "Сассуоло".

Напомним, что права на Бакайоко принадлежат "Челси". Интерес к Кессье ранее проявляли "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и китайский "Бейджин Гуоань".

Не пропустите: Бакайоко определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
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