"Милан" летом сменит спортивного директора

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"Милан" летом сменит спортивного директора

"Милан" в ближайшее время уволит спортивного директора клуба Леонардо Араужо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, это уже решённый вопрос. Преемником бразильского функционера станет Луис Кампос, занимающий аналогичный пост в "Лилле".

По итогам 37 туров "россонери" занимают пятое место в турнирной таблице Серии А и рискуют не попасть в Лигу Чемпионов.

Леонардо занимает пост спортивного директора "Милана" с 25 июля 2018 года.

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