"Милан" - лидер Серии А по красным карточкам
"Милан" установил рекорд нынешнего сезона в Италии по числу красных карточек.
Накануне защитник "Милана" Давиде Калабрия был удален в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).
Это шестое удаление у миланского клуба в текущем розыгрыше Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|23
|60
|2
|Ювентус
|23
|59
|3
|Лацио
|23
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Милан
|23
|35
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|23
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|23
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7