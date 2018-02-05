"Милан" - лидер Серии А по красным карточкам

"Милан" установил рекорд нынешнего сезона в Италии по числу красных карточек.

Накануне защитник "Милана" Давиде Калабрия был удален в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).

Это шестое удаление у миланского клуба в текущем розыгрыше Серии А.

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