"Милан" - лидер Серии А по красным карточкам

Теги милан

"Милан" - лидер Серии А по красным карточкам"Милан" установил рекорд нынешнего сезона в Италии по числу красных карточек.

Накануне защитник "Милана" Давиде Калабрия был удален в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).

Это шестое удаление у миланского клуба в текущем розыгрыше Серии А. 

Читайте: Берлускони раскритиковал новое руководство "Милана" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Турнир прогнозов: итоги 32 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов