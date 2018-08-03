"Милан" лишился капитана, а "Юве" потерял сразу двоих: кому выгоден главный обмен летнего межсезонья

"Милан" и "Ювентус" объявили о закрытии сделки сразу по трём своим футболистам: Леонардо Бонуччи отправился обратно в Турин, а взамен "россонери" получили молодого защитника Маттиа Кальдару, а также Гонсало Игуаина, который был взят в аренду с правом обязательного выкупа. Формально произошёл простой обмен защитниками, но есть уверенность в том, что сделка по ним была бы не закрыта, если бы в "Милан" не перешёл аргентинец.

Игуаин обойдётся миланцам в 54 млн. евро, которые будут выплачены по схеме 18+36 через год. Эта цена видится достаточно адекватной за опытного 30-летнего форварда, особенно в то время, когда 50 миллионов выкладывают за молодого и неопытного Ришарлисона. Кроме того, на протяжении года "Ювентус" продолжит выплачивать нападающему часть его зарплаты, что, безусловно, приблизит полный трансфер Игуаина в стан "россонери".

Конечно, Гонсало уже далеко не молод и не сможет регулярно забивать кучу мячей, но он обладает большим европейским опытом, который может очень пригодиться сегодняшнему "Милану". Ведь команда наверняка рассчитывает здорово выступить не только во внутреннем первенстве, но и пройти как можно дальше в Лиге Европы, где у подопечных Дженнаро Гаттузо вполне есть шансы даже побороться за итоговую победу при некотором везении и огромном желании.

Если же говорить о данном переходе со стороны самого аргентинца, то тут также довольно очевидно, что "Милан" – очень неплохой вариант для Гонсало. Понятно, что с переходом Криштиану в "Ювентус" шансы Игуаина играть в основе туринцев были невелики, а в новой команде ему уготовлена роль главной звезды, что может нехило так подстегнуть аргентинца. Конечно, может произойти и то, что Игуаин не будет забивать кучу мячей за неимением высококлассных партнёров, которые у него были в "Юве", но… тут уж, как говорится, поживём, увидим.

Теперь же стоит поподробнее остановиться на двух других фигурах этой сделки. Бонуччи вернулся в Турин, но ненависть болельщиков к Леонардо никуда не делась и он вряд ли сможет играть в комфортной для себя обстановке. Однако и "Милан" потерял достаточно стоящего футболиста; здесь и сейчас, безусловно, Бонуччи сильнее Кальдары, но Маттиа уже имеет опыт игры в Лиге Европы и этого может быть вполне достаточно для того, чтобы хоть как-то заменить Леонардо, который, казалось, в "Милане" был как будто не в своей тарелке.

Ещё одним плюсом для миланцев в данной ситуации является наличие сумасшедшего таланта, который есть у Кальдары и уже сейчас многие видят молодого итальянца в будущей Сборной в паре с другим центрбеком "россонери" Алессио Романьоли. Эти два защитника имеют огромную перспективу в дальнейшем стать настоящей стеной как в обороне "Милана", так и в Сборной Италии. Также нельзя не отметить и тот факт, что, забрав Бонуччи, "Юве" разгрузил зарплатную ведомость "россонери" и одновременно отправил в их ряды игрока, который вполне может стать заменой для ушедшего капитана.

Игуаин и Кальдара могут вдохнуть жизнь в такой, вроде бы, затухающий "Милан", а "Юве" решил просто избавиться от игроков, на которых не рассчитывает главный тренер команды Массимилиано Аллегри. Для Бонуччи же возвращение в Турин с понижением зарплаты – это попытка неким образом загладить свою вину перед болельщиками "Старой Синьоры" и поиграть вместе с Криштиану Роналду, который буквально притягивает новых футболистов в стан туринского клуба.

В общем, каждая из сторон извлекла для себя то, в чём, собственно, и нуждалась: "Ювентус" освободил место центрального нападающего и получил в свою команду опытного центрбека, а "Милан", наконец, купил себе по-настоящему классного форварда за вполне неплохой ценник, вместе с тем заменив стареющего Бонуччи на молодого и перспективного Кальдару.

Илья Панаев | http://soccernews.ru

Не пропустите: чего ждать от нового сезона Серии А? | http://soccernews.ru