"Милан" минимально обыграл "Брешию" в Серии А

"Милан" на выезде обыграл "Брешию" в матче 21-го тура чемпионата Италии.

Победный гол забил Анте Ребич.

"Брешиа" - "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Ребич, 71.

"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Ндой, 70), Ромулу, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Торрегросса, Ай (А.Доннарумма, 78).

"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Самуэль Кастильехо, Леан (Ребич, 58).

"Милан" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А. Это третья подряд победа "россонери"."Брешиа" занимает предпоследнюю строчку.

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