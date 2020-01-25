"Милан" минимально обыграл "Брешию" в Серии А
"Милан" на выезде обыграл "Брешию" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил Анте Ребич.
"Брешиа" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Ребич, 71.
"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Дессена (Ндой, 70), Ромулу, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Торрегросса, Ай (А.Доннарумма, 78).
"Милан": Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 77), Самуэль Кастильехо, Леан (Ребич, 58).
"Милан" занимает 6 место в турнирной таблице Серии А. Это третья подряд победа "россонери"."Брешиа" занимает предпоследнюю строчку.
Не пропустите: Мнение: Ибрагимович за 3 матча добрался до центра внимания в футбольной Италии! Для этого он и выбирал "Милан"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 января
-
"Шеффилд Уэнсдей" обыграл КПР и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. У "Дерби Каунти" и "Нортхэмптон Тауна" переигровка
-
"Осасуна" обыграла "Леванте", забив два гола за три минуты
-
"Милан" минимально обыграл "Брешию" в Серии А
-
"Ницца" и "Ренн" обменялись голами в матче Лиги 1
-
"Арсенал" интересуется хавбеком "Атлетико" Лемаром
-
Румменигге: "Нойер - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир"
-
Дубль Холанда помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Кельн"
-
1
"Барселона" сделала новое предложение "Валенсии" по нападающему Морено
-
"Сельта" арендовала полузащитника сборной Хорватии Брадарича
-
"Челси" намерен приобрести атакующего игрока
-
Де Йонг хочет остаться в "Барселоне" до конца карьеры
-
2
"Барселона" интересуется Оливье Жиру
-
6
El Desmarque: "Барселона" предложила "Ливерпулю" купить Коутиньо
-
Дзюба поучаствовал во флешмобе в соцсетях
-
Мбаппе: "Из-за своей популярности я не могу спокойно сходить в магазин и купить сыр"
-
Сампаоли может стать главным тренером Венесуэлы
-
1
"Ювентус" и ПСЖ хотят обменяться футболистами
-
1
Гендиректор "Ахмата": "Нет никакого конфликта между РПЛ и РФС"
-
1
Чалов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|51
|2
|Интер Милан
|20
|47
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Рома
|20
|38
|5
|Аталанта
|20
|35
|6
|Кальяри
|20
|30
|7
|Парма
|20
|28
|8
|Милан
|20
|28
|9
|Торино
|20
|27
|10
|Хеллас Верона
|19
|26
|11
|Наполи
|20
|24
|12
|Болонья
|20
|24
|13
|Фиорентина
|20
|24
|14
|Удинезе
|20
|24
|15
|Сассуоло
|20
|22
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|20
|16
|18
|СПАЛ
|20
|15
|19
|Брешия
|20
|15
|20
|Дженоа
|20
|14