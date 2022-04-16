"Милан" могут купить за миллиард евро

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"Милан" могут купить за миллиард евро

Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен

У "Милана" может появиться новый владелец, сообщает издание Reuters.

По информации источника, инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp уже ведет переговоры о покупке "россонери" у Elliott Management, которые владеют клубом в данный момент.

Отмечается, что сделка уже находится на финальной стадии, а ее стоимость составит около миллиарда евро, включая в том числе и долги "Милана".

Investcorp - компания, которая занимается частными инвестициями, недвижимостью, управлением кредитами и стратегическим капиталом.

Они владеют активами на сумму более 42 миллиардов долларов и может стать первым в истории хозяином клуба Серии А с Ближнего Востока.

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