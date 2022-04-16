"Милан" могут купить за миллиард евро
Фото: твиттер "Милана"\Автор неизвестен
У "Милана" может появиться новый владелец, сообщает издание Reuters.
По информации источника, инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp уже ведет переговоры о покупке "россонери" у Elliott Management, которые владеют клубом в данный момент.
Отмечается, что сделка уже находится на финальной стадии, а ее стоимость составит около миллиарда евро, включая в том числе и долги "Милана".
Investcorp - компания, которая занимается частными инвестициями, недвижимостью, управлением кредитами и стратегическим капиталом.
Они владеют активами на сумму более 42 миллиардов долларов и может стать первым в истории хозяином клуба Серии А с Ближнего Востока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17