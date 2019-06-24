"Милан" может арендовать Себальоса до 2021 года
"Милан" рассматривает вариант с арендой хавбека мадридского "Реала" Дани Себальоса, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" не готовы покупать испанского полузащитника за 50 миллионов евро из-за проблем с ФФП.
Поэтому клуб может позаимствовать 22-летнего футболиста до 2021 года за 8 миллионов.
В минувшем сезоне Себальос сыграл за "Реал" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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