"Милан" может арендовать у "Реала" Йовича
"Милан" составил шорт-лист из трёх нападающих, над подписанием которых клуб будет работать до закрытия летнего трансферного окна.
Первым в списке "россонери" числится форвард "Атлетико" Анхель Корреа, на втором месте - Мариано Диас из "Реала", а на третьем - партнёр доминиканца Лука Йович.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" на этой неделе обсудит с королевским клубом возможность годичной аренды 21-летнего серба.
Напомним, что в июне "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.
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|1
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|Атлетик Бильбао
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|Осасуна
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|Гранада
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|Вильярреал
|1
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