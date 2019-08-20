"Милан" может арендовать у "Реала" Йовича

"Милан" составил шорт-лист из трёх нападающих, над подписанием которых клуб будет работать до закрытия летнего трансферного окна.

Первым в списке "россонери" числится форвард "Атлетико" Анхель Корреа, на втором месте - Мариано Диас из "Реала", а на третьем - партнёр доминиканца Лука Йович.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" на этой неделе обсудит с королевским клубом возможность годичной аренды 21-летнего серба.

Напомним, что в июне "Реал" заплатил за Йовича 60 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

Не пропустите: "Милан" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru