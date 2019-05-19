"Милан" может договориться с УЕФА и отказаться от участия в Лиге Европы
"Милан" может договориться с УЕФА и получить больше времени на приведение финансов клуб в порядок, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб ради этого может отказаться от участия в Лиге Европы следующего сезона. Впрочем, данный вариант развития событий возможен лишь в том случае, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов-2019/20.
В данный момент миланцы занимают шестое место в турнирной таблице Серии А.
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|36
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|Интер Милан
|36
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|Сампдория
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