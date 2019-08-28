"Милан" может изменить трансферные планы
"Милан" продолжает работать над усилением атаки, рассчитывая до закрытия летнего трансферного окна купить нового флангового форварда.
Ранее приоритетной целью "россонери" был нападающий "Атлетико" Анхель Корреа, однако, как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, у клуба есть альтернативный вариант.
Речь идёт о вингере "Гремио" Эвертоне Соаресе, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019.
Бразильцем интересовался "Арсенал", но сделка в итоге не состоялась. Его приобретение обойдётся "Милану" примерно в 40 миллионов евро.
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