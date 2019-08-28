"Милан" может изменить трансферные планы

Теги милананхель корреаэвертон соарестрансферы

"Милан" может изменить трансферные планы

"Милан" продолжает работать над усилением атаки, рассчитывая до закрытия летнего трансферного окна купить нового флангового форварда.

Ранее приоритетной целью "россонери" был нападающий "Атлетико" Анхель Корреа, однако, как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, у клуба есть альтернативный вариант.

Речь идёт о вингере "Гремио" Эвертоне Соаресе, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019.

Бразильцем интересовался "Арсенал", но сделка в итоге не состоялась. Его приобретение обойдётся "Милану" примерно в 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" намерен купить игрока "Ювентуса" Демирала за 35 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 27 августа

Главные новости дня: 27 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 1 3
2 Лацио Лацио 1 3
3 Наполи Наполи 1 3
4 Аталанта Аталанта 1 3
5 Торино Торино 1 3
6 Брешия Брешия 1 3
7 Ювентус Ювентус 1 3
8 Удинезе Удинезе 1 3
9 Дженоа Дженоа 1 1
10 Рома Рома 1 1
11 Болонья Болонья 1 1
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 1 1
13 Фиорентина Фиорентина 1 0
14 СПАЛ СПАЛ 1 0
15 Сассуоло Сассуоло 1 0
16 Кальяри Кальяри 1 0
17 Милан Милан 1 0
18 Парма Парма 1 0
19 Сампдория Сампдория 1 0
20 Лечче Лечче 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов