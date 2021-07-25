"Милан" может купить бразильского нападающего

Фото: инстаграм Кайо Жорже/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Сантоса" Кайо Жорже.

"Мы получили предложение по Кайо от "Милана". Мы сообщили, за сколько готовы его продать. Теперь ждем ответ", - приводит слова президента бразильского клуба Андреса Руэды Diario do Peixe.

19-летний Кайо является воспитанником "Сантоса". Всего он провел за клуб 77 матчей, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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