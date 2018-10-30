"Милан" может купить бразильского защитника в январе

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Сан-Паулу" Родриго Кайо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Россонери" рассматривают кандидатуру бразильца в качестве замены Маттиа Кальдаре, который выбыл из строя из-за травмы на три месяца.

В нынешнем сезоне 25-летний Кайо провел за "Сан-Паулу" шесть матчей. Его контракт с клубом действует до 2021 года.

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