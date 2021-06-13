"Милан" может купить двух игроков "Реала"

Фото: инстаграм Браима Диаса/Автор неизвестен

"Милан" в ближайшее время может оформить трансферы двух игроков мадридского "Реала" - защитника Альваро Одриосолы и нападающего Браима Диаса, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб близок к завершению переговоров по трансферам обоих футболистов.

В минувшем сезоне 21-летний Диас выступал за "Милан" на правах аренды, провел 39 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 25-летний Одриосола сыграл за "Реал" 16 матчей и забил два мяча.

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