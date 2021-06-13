"Милан" может купить двух игроков "Реала"
Фото: инстаграм Браима Диаса/Автор неизвестен
"Милан" в ближайшее время может оформить трансферы двух игроков мадридского "Реала" - защитника Альваро Одриосолы и нападающего Браима Диаса, сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб близок к завершению переговоров по трансферам обоих футболистов.
В минувшем сезоне 21-летний Диас выступал за "Милан" на правах аренды, провел 39 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 25-летний Одриосола сыграл за "Реал" 16 матчей и забил два мяча.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14