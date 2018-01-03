"Милан" может купить хава "Тоттенхэма" Дембеле



"Милан" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Тоттенхэма" Мусе Дембеле, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам хавбек не прочь сменить клуб, так как хочет чаще получать игровую практику, чтобы попасть в заявку сборной Бельгии на Чемпионата Мира-2018. Его контракт со "шпорами" истекает летом 2019 года.

В этом сезоне 30-летний Дембеле провел за "Тоттенхэм" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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