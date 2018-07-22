"Милан" может купить топ-форварда

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"Милан" может купить топ-форварда

"Милан" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Ювентуса" Гонсало Игуаину, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, новый технический директор "россонери" Леонардо уже провел предварительные переговоры с генеральным директором туринского клуба Джузеппе Маротта

Ранее сообщалось, что "Ювентус" оценивает 30-летнего Игуаина в 60 миллионов евро.

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