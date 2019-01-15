"Милан" может лишиться основного игрока перед битвой за Суперкубок Италии с "Ювентусом"



Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может не сыграет в матче за Суперкубок Италии против туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, футболист может пропустить матч из-за своего возможного перехода в "Челси". Ранее форвард официально обратился к руководству "Милана" с просьбой не блокировать его трансфер в лондонский клуб.

В этом случае Игуаина в стартовом составе "Милана" заменит 21-летний Патрик Кутроне, который забил девять голов в 23 матчах сезона. Что касается 31-летнего Игуаина, то он провел 21 матч и забил восемь мячей.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится завтра, 16 января, в Саудовской Аравии. Начало встречи в 20:30 мск.

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