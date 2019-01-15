"Милан" может лишиться основного игрока перед битвой за Суперкубок Италии с "Ювентусом"
Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин может не сыграет в матче за Суперкубок Италии против туринского "Ювентуса", сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, футболист может пропустить матч из-за своего возможного перехода в "Челси". Ранее форвард официально обратился к руководству "Милана" с просьбой не блокировать его трансфер в лондонский клуб.
В этом случае Игуаина в стартовом составе "Милана" заменит 21-летний Патрик Кутроне, который забил девять голов в 23 матчах сезона. Что касается 31-летнего Игуаина, то он провел 21 матч и забил восемь мячей.
Матч "Ювентус" - "Милан" состоится завтра, 16 января, в Саудовской Аравии. Начало встречи в 20:30 мск.
Не пропустите: 95 процентов: в Польше назвали новый клуб Пентека, которым интересуются "Милан" и "Реал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мастера профита: ТОП-5 клубов, которые заработали больше всех на трансферном рынке в текущем сезоне
-
Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй
-
Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году
-
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
"Барселона" - первый клуб, который платит игрокам более 500 миллионов евро в год
Лента новостей
-
Кейн ярко высказался о своей травме
-
"Фулхэм" объявил о трансфере форварда сборной Нидерландов
-
Тренер "Реала" высказался о положении в команде Иско
-
Один из лидеров "Тоттенхэма" хочет перейти в "Реал"
-
"Милан" может лишиться основного игрока перед битвой за Суперкубок Италии с "Ювентусом"
-
Кононов сделал заявление о работе в "Спартаке"
-
95 процентов: в Польше назвали новый клуб Пентека, которым интересуются "Милан" и "Реал"
-
В Испании подвели первые итоги использования системы VAR в чемпионате
-
Мастера профита: ТОП-5 клубов, которые заработали больше всех на трансферном рынке в текущем сезоне
-
Китайский клуб готов купить форварда из АПЛ за огромную сумму
-
Форвард сборной Северной Ирландии попал в полицию из-за отвратительного поступка: подробности жести дня
-
Все еще хуже: "Тоттенхэм" назвал реальные сроки возвращения Кейна в строй
-
Стали известны имена лучших футболистов зоны КОНКАКАФ в 2018 году
-
Кубок Азии: Австралия обыграла Сирию, а Иордания сыграла вничью с Палестиной
-
Башкиров находится на просмотре в "Рубине"
-
Милнер сыграл 500-й матч в АПЛ в специальных бутсах от Nike
-
1
Моуринью мощно высказался о Чехе
-
"Вест Хэм" не готов отпустить Чичарито в аренду
-
1
Экс-владелец "Анжи" отказался помочь клубу
-
Дзагоев вернулся в общую группу после болезни
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8