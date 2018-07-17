"Милан" может объявить о громком тренерском назначении

Теги миланантонио конте

"Милан" может объявить о громком тренерском назначении

Новым главным тренером "Милана" может стать Антонио Конте, сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, новые владельцы миланского клуба рассматривают вариант с приглашением специалиста. В этом случае нынешний наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо будет отправлен в отставку.

Напомним, что Конте несколько дней назад был уволен из "Челси", а ранее он тренировал "Ювентус", с которым трижды выигрывал Серию А.

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