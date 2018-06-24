"Милан" может остаться без еврокубков на два года

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"Милан" может остаться без еврокубков на два года

УЕФА может отлучить "Милан" от еврокубков на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянскому клубу грозит такое наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей. Кроме того "Милан" будет оштрафован на 30 миллионов евро.

В данный момент "Милан" пытается найти нового инвестора.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" занял седьмое место в Серии А и завоевал путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: "Милан" будет оштрафован и исключён из Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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