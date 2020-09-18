"Милан" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии, а не в Испании.

Напомним, что голландца хочет купить "Барселона", но у неё нет денег на трансфер.

В связи с этим "ткачи" начали искать другие варианты для 26-летнего форварда, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Один из сценариев - обмен Депая на полузащитника "Милана" Лукаса Пакету, который интересен "Лиону".

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