"Милан" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Милан" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай может продолжить карьеру в Италии, а не в Испании.

Напомним, что голландца хочет купить "Барселона", но у неё нет денег на трансфер.

В связи с этим "ткачи" начали искать другие варианты для 26-летнего форварда, чтобы не потерять его через год бесплатно.

Один из сценариев - обмен Депая на полузащитника "Милана" Лукаса Пакету, который интересен "Лиону".

Не пропустите: "Фиорентина" предложила "Милану" форварда сборной Италии. | http://soccernews.ru
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