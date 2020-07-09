"Милан" может перехватить трансферную цель "Краснодара"

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Тальереса" Науэлю Бустосу, сообщает журналист Антонио Витьелло в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки не разглашается. Стоит отметить, что форвард также входит в сферу интересов "Краснодара" и "Валенсии".

22-летний Бустос является воспитанником "Тальереса". Всего за аргентинский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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