"Милан" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

"Милан" проявляет интерес к сербскому защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Фиорентина" до пандемии коронавируса оценивала игрока в 40 миллионов евро, но теперь может продать его дешевле. Также игроком интересуются "Манчестер Юнайтед" и "Наполи".

В нынешнем сезоне 22-летний Миленкович провел за "Фиорентину" 39 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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