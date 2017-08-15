"Милан" может перехватить трансферную цель "Реала"

Итальянский "Милан" может перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "россонери" готовы будут рассмотреть вопрос с приобретением форварда амстердамского "Аякса" Каспера Дольберга, который входит в сферу интересов королевского клуба, если им так и не удастся подписать Николу Калинича из "Фиорентины" или Андреа Белотти из "Торино".