"Милан" может перехватить трансферную цель "Реала"

Теги аяксреал мадридмиланкаспер дольберг

"Милан" может перехватить трансферную цель "Реала"Итальянский "Милан" может перехватить одну из трансферных целей мадридского "Реала", информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "россонери" готовы будут рассмотреть вопрос с приобретением форварда амстердамского "Аякса" Каспера Дольберга, который входит в сферу интересов королевского клуба, если им так и не удастся подписать Николу Калинича из "Фиорентины" или Андреа Белотти из "Торино".

Напомним, Калинич близок к переходу в "Милан"| soccernews.ru

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