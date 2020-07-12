"Милан" может перехватить трансферную цель "Селтика"

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"Милан" может перехватить трансферную цель "Селтика"

"Милан" проявляет интерес к норвежскому защитнику "Селтика" Кристофферу Айеру, сообщает The Sunday Post.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Реал" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 22-летний Айер провел за "Селтик" 49 поединков во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с шотландским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Милан" может перехватить трансферную цель "Краснодара". | http://soccernews.ru
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