"Милан" может перехватить трансферную цель "Севильи"

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"Милан" может перехватить трансферную цель "Севильи"Фото: инстаграм Короны/Автор неизвестен

"Милан" заинтересован в подписании хавбека сборной Мексики и "Порту" Хесуса Короны, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители "россонери" в ближайшие несколько дней должны встретиться с "Порту" для обсуждения трансфера. Миланский клуб уже делал запрос на трансфер в размере 10 млн евро, а "Порту" в свою очередь готов отпустить игрока не меньше, чем за 17 млн. Новое предложение будет в размере 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Севилья" очень блика к трансферу мекиканца.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Корона сыграл за "Порту" 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 7 голевых передач.

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