"Милан" может переманить Иличича
Фото сайт "Аталанты"
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" Йосипу Иличичу, пишет Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" уже связывались с людьми из окружения словенца, чтобы узнать о его готовности к возможной смене команды.
Известно, что в последнее время отношения между 33-летним футболистом и наставником бергамцев Джан Пьеро Гасперини стали заметно хуже.
В текущем сезоне Иличич сыграл за "Аталанту" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.
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|Интер Милан
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|Милан
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