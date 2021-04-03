"Милан" может переманить Иличича

Фото сайт "Аталанты"

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Аталанты" Йосипу Иличичу, пишет Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" уже связывались с людьми из окружения словенца, чтобы узнать о его готовности к возможной смене команды.

Известно, что в последнее время отношения между 33-летним футболистом и наставником бергамцев Джан Пьеро Гасперини стали заметно хуже.

В текущем сезоне Иличич сыграл за "Аталанту" 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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