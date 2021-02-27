"Милан" может переманить Иммобиле

Форвард римского "Лацио" Чиро Иммобиле стал трансферной целью "Милана", утверждает Fichajes.net.

По информации источника, "россонери" хотели бы заполучить 31-летнего бомбардира в ближайшее межсезонье.

Инициатором возможной сделки является технический директор "Милана" Паоло Мальдини.

В текущем сезоне Иммобиле сыграл за "Лацио" 27 матчей, забил 19 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.

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