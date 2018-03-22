"Милан" может подписать аргентинского форварда, которым ранее интересовался "Зенит"

"Милан" проявляет интерес к нападающему "Бока Хуниорс" Кристиану Павону, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Аргентинцы оценивают игрока в 35 миллионов евро. Стоит отметить, что прошлым летом форвардом интересовались "Зенит" и "Арсенал".

22-летний Павон выступает за "Бока Хуниорс" с 2014 года, провел за клуб 77 матчей и забил 23 гола.

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