"Милан" может подписать Бэйла

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"Милан" может подписать Бэйла

Фото: твиттер Бэйла\Автор неизвестен

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Милане", сообщает журналист Рули Галетти.

По информации источника, директор итальянского клуба Паоло Мальдини связался с агентом футболиста, чтобы понять ситуацию с его будущим.

Отмечается, что "россонери" запросили у стороны игрока его финансовые запросы в случае перехода.

Напомним, что соглашение Бэйла с "Мадридом" рассчитано до конца нынешнего сезона и по сообщениям испанских СМИ, продление контракт невозможно.

Ранее сообщалось, что он может перейти в "Кардифф".

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