"Милан" может подписать Брандта

Фото: инстаграм Брандта/Автор неизвестен

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт может сменить клубную прописку уже этим летом.

Как сообщает MilanNews.it и журналист Антонио Витьелло, в услугах немецкого полузащитника заинтересован "Милан", который после ухода в "Интер" Хакана Чалханоглу нуждается в игроке на его позицию.

В прошедшем сезоне Брандт сыграл 31 матч в Бундеслиге, в которых забил 3 гола.

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