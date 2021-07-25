"Милан" может подписать Брандта

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"Милан" может подписать БрандтаФото: инстаграм Брандта/Автор неизвестен

Хавбек дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт может сменить клубную прописку уже этим летом.

Как сообщает MilanNews.it и журналист Антонио Витьелло, в услугах немецкого полузащитника заинтересован "Милан", который после ухода в "Интер" Хакана Чалханоглу нуждается в игроке на его позицию.

В прошедшем сезоне Брандт сыграл 31 матч в Бундеслиге, в которых забил 3 гола.

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