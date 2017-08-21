"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса"

Теги миланювентусклаудио маркизио

"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса""Милан" может подписать еще одного игрока туринского "Ювентуса", информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" уже отправили запрос "старой сеньоре" о трансферной стоимости полузащитника Клаудио Маркизио, который недоволен своим положением в команде. Однако пока "Милан" не намерен предпринимать конкретных шагов по подписанию 31-летнего хавбека, пока тот сам официально не попросит свой клуб продать его. 

Напомним, "Милану" предложили купить Уилшера. | soccernews.ru

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