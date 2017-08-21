"Милан" может подписать еще одного игрока "Ювентуса"

"Милан" может подписать еще одного игрока туринского "Ювентуса", информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "россонери" уже отправили запрос "старой сеньоре" о трансферной стоимости полузащитника Клаудио Маркизио, который недоволен своим положением в команде. Однако пока "Милан" не намерен предпринимать конкретных шагов по подписанию 31-летнего хавбека, пока тот сам официально не попросит свой клуб продать его.

Напомним, "Милану" предложили купить Уилшера. | soccernews.ru