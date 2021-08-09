"Милан" может подписать Флоренци из "Ромы"

Фото: инстаграм Флоренци/Автор неизвестен

Футболист "Ромы" и сборной Италии Алессандро Флоренци может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Как сообщает инсайдет Джанлуки Ди Марцио, "Милан" намерен взять новоиспеченного чемпиона Европы в аренду.

По информации источника, "россонери" обратились к римлянам с предложением об аренде 30-летнего игрока с правом выкупа. В случае выполнения определенных условий (количество сыгранных матчей и выход в Лигу чемпионов) выкуп станет обязательным.

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