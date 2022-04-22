"Милан" может подписать Лукаку

Фото: твиттер Лукаку\Автор неизвестен

"Милан" может приобрести бельгийского нападающего "Челси" Ромелу Лукаку грядущим летом, сообщает издание GOAL.

По информации источника, этот трансфер станет возможным, если новые владельцы лондонского клуба примут решение избавится от Лукаку за небольшую сумму.

Отмечается, что возможности "Милана" также зависят от того, купит ли клуб инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp.

Сообщается, что "россонери" могут попросит ""Челси" выплачивать бельгийцу часть зарплаты даже после трансфера.

Напомним, что "синие" купили Лукаку у "Интера" прошлым летом за 115 миллионов евро.

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