"Милан" может подписать Лукаса Лиму в январе
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Сантоса" Лукасу Лиме, сообщает UOL.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт футболиста с бразильцами истекает в январе. Таким образом хавбек может стать игроком "россонери" зимой в статусе свободного агента.
В этом сезоне 26-летний Лима провел за "Сантос" 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.
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|6
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|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
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|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
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|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
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|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0