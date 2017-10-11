"Милан" может подписать Лукаса Лиму в январе

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"Милан" может подписать Лукаса Лиму в январе
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Сантоса" Лукасу Лиме, сообщает UOL.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт футболиста с бразильцами истекает в январе. Таким образом хавбек может стать игроком "россонери" зимой в статусе свободного агента.

В этом сезоне 26-летний Лима провел за "Сантос" 24 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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