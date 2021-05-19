"Милан" может подписать Оливье Жиру

Фото: инстаграм Жиру/Автор неизвестен

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард "Челси" Оливье Жиру может перейти в Серию А.

В приглашении игрока, контракт которого истекает летом, заинтересован "Милан". Над сделкой работает технический директор "россонери" Паоло Мальдини.

В текущем сезоне французский нападающий провел 17 игр в АПЛ, в которых забил 4 мяча.

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