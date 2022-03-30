"Милан" может подписать сразу трех игроков "Реала"

Фото: твиттер Азара\Автор неизвестен

"Милан" заинтересован в подписании сразу трех футболистов, которые принадлежат мадридскому "Реалу", сообщает calciomercato.it.

По информации источника, итальянский клуб планирует выкупить Браима Диаса, который арендован. Эта сделка будет стоить им 22 миллиона евро.

Отмечается, что на встрече представителей клубов, директор "Милана" Паоло Мальдини хочет обсудить возможные трансферы Эдена Азара и Луки Йовича.

"Реал" не будет препятствовать уходу игроков, и у "Милана" будет возможность подписать футболистов на достаточно выгодных условиях.

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