"Милан" может подписать защитника ПСЖ

Фото: инстаграм Диалло/Автор неизвестен

"Милану" заинтересован в подписании французского защитника "Пари Сен-Жермен" Абду Диалло, сообщает журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, парижский клуб не против этой сделки, однако их запросы в плане стоимости футболиста слишком высоки, чтобы итальянский клуб смог их удовлетворить.

Отмечается, что "россонери" смогут приобрести игрока в том случае, если ПСЖ убавит свои запросы.

Если Диалло перейдет в "Милан" в январское трансферное окно, то будет отдан в аренду на полгода, однако в следующем сезоне миланцы рассчитывают на игрока.

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