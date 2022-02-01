"Милан" может потерять Ибрагимовича на матч с "Интером"

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"Милан" может потерять Ибрагимовича на матч с "Интером"

Фото: инстаграм Златана\Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может не сыграть в миланском дерби против "Интера" из-за травмы, сообщают итальянские СМИ.

Сообщается, что 40-летний форвард все еще чувствует боль в ахилловом сухожилии, которое повредил 23 января в матче с "Ювентусом".

Окончательное решение тренерского штаба "россонери" по участию Ибрагимовича в матче с "Интером" станет известно лишь за несколько часов до стартового свистка.

Матч запланирован на пятое февраля.

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