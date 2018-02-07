"Милан" может пойти на продажу Бонуччи в "Реал"

Летом следующего года итальянский "Милан" может пойти на продажу своего ведущего защитника Леонардо Бонуччи в мадридский "Реал".

Как информирует CalcioMercato, в случае, если по итогам текущего сезона "россонери" не завоюют места в Лиге Чемпионов, китайские владельцы клуба будут вынуждены пойти на сокращение бюджета, и одним из предпринятых шагов для этого может стать расставание с 30-летним беком, которым интересуются "сливочные".

Напомним, спортдир "Милана" оценил работу Гаттузо. | soccernews.ru