"Милан" может пойти на продажу Бонуччи в "Реал"

Теги миланреал мадридлеонардо бонуччи

"Милан" может пойти на продажу Бонуччи в "Реал"Летом следующего года итальянский "Милан" может пойти на продажу своего ведущего защитника Леонардо Бонуччи в мадридский "Реал".

Как информирует CalcioMercato, в случае, если по итогам текущего сезона "россонери" не завоюют места в Лиге Чемпионов, китайские владельцы клуба будут вынуждены пойти на сокращение бюджета, и одним из предпринятых шагов для этого может стать расставание с 30-летним беком, которым интересуются "сливочные".

Напомним, спортдир "Милана" оценил работу Гаттузо. | soccernews.ru

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