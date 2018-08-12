"Милан" может пожертвовать семью игроками ради подписания звездного хавбека

1 Теги милансергей милинкович-савич

"Милан" может пожертвовать семью игроками ради подписания звездного хавбека"Милан" может пожертвовать сразу семью своими игроками ради подписания полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Sport Mediaset, чтобы выручить средства на покупку серба, "россонери" будут готовы пойти на продажу защитников Луки Антонелли и Кристиана Сапаты, полузащитником Мануэля Локателли и Рикардо Монтоливо, а также форвардов Николы Калинича и Андре Силвы, которые уже покинули "Сан-Сиро". Также не исключается ради достижения этой цели расставание с вингером Джакомо Бонавентурой или гоклипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Напомним,  в понедельник "Милан" должен закрыть сделку по очередному своему новичку. | soccernews.ru

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Александр

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